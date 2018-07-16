Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, patlaması sonucu 4 çocuğun yaralanmasına yol açan cismin, kutlamalarda atıldığı değerlendirilen top mermisi olduğu bildirildi.



Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Tavşanlı İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde çocuklar tarafından bulunan ve kutlamalarda atıldığı değerlendirilen top mermisi, çocuklar tarafından 15 Temmuz'da Arslanbey İlkokulu bahçesinde yere vurularak açılmaya çalışılması sırasında infilak etmiştir." ifadesine yer verildi.



Patlama sonucu çocuklardan Enes N.'nin sol kolundan ağır yaralandığı belirtilen açıklamada, Ufuk D. ve Ömer Faruk D.'nin kolundan hafif yaralandığı kaydedildi. Yaralıların hastaneye sevk edildiği bildirilen açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca olaya ilişkin derhal detaylı soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda olay yeri incelemesi yaptırılmış, kolluk kuvvetlerine kaybolması muhtemel delillerin toplanması talimatı verilmiştir." değerlendirmesi paylaşıldı.



Açıklamada, soruşturmanın sürdüğü, gelişmeler doğrultusunda kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği ifade edildi.



Tavşanlı ilçesinde dün buldukları cismi Arslanbey İlkokulu bahçesine götüren 4 çocuk, burada oynamaya başlamıştı. Cismin patlaması sonucu yaralanan çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.



Çocuklardan sol kolundan ağır yaralanan Enes N., Tavşanlı'daki ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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