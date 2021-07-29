Samrık köyü yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın söndürme helikopteriyle müdahale edilen yangın karadan da çok sayıda ekiple kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kütahya Valisi Ali Çelik, AA muhabirine, yangının dağ yamacının sarp bir noktasında başladığını belirterek "Ekiplerimizin müdahalesi sürüyor. Yangın yerleşim yerlerine yönelik tehdit oluşturmuyor. Bölgeye çok sayıda iş makinesi de yönlendirdik. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.