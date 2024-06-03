Kütahya'da otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü
Kütahya Tavşanlı'da otomobilin çarptığı motosiklet yola savruldu. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, otomobilin sürücüsü gözaltına alındı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü. Alınan bilgiye göre, Harmancık yolunda Ali Sert yönetimindeki otomobil, Abdülbaki Usluer (28) idaresindeki motosiklete arkadan çarptı.
YOLA SAVRULAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Motosikletteki Usluer ve beraberindeki Kamil Lama (23) yola savruldu. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Lama olay yerinde, Usluer ise kaldırıldığı Tavşanlı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, nöbetçi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. AA'nın haberine göre; otomobilin sürücüsü Sert, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.