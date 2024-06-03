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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü | Son dakika haberleri

        Kütahya'da otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü

        Kütahya Tavşanlı'da otomobilin çarptığı motosiklet yola savruldu. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, otomobilin sürücüsü gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 03:14 Güncelleme: 03.06.2024 - 03:16
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        Kütahya'da feci kaza: 2 ölü
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü. Alınan bilgiye göre, Harmancık yolunda Ali Sert yönetimindeki otomobil, Abdülbaki Usluer (28) idaresindeki motosiklete arkadan çarptı.

        YOLA SAVRULAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Motosikletteki Usluer ve beraberindeki Kamil Lama (23) yola savruldu. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Lama olay yerinde, Usluer ise kaldırıldığı Tavşanlı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

        Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, nöbetçi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. AA'nın haberine göre; otomobilin sürücüsü Sert, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Kütahya
        #Tavşanlı
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