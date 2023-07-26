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        Haberler Yaşam Kütahya'da yaralı bulunan ayı yavrusu tedavi altına alındı

        Kütahya'da yaralı bulunan ayı yavrusu tedavi altına alındı

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, ormanlık alanda bulunan yaralı ayı yavrusu tedavi altına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 09:34
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        Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan kara yolunun 5. kilometresi yakınında yaralı bir ayı olduğu bilgisi üzerine bölgeye, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi.

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        Olay yerine ulaşan ekipler, kayalık bölgedeki yaralı ayı yavrusunu vatandaşların da yardımıyla bir kafese koyarak tedavi edilmek üzere götürdü.

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        Ayı yavrusunu bulan Mustafa Mert Karabay, gazetecilere, yol yakınındaki kayaya reklam pankartı asmak için çıktıkları sırada yavru ayının inleme seslerini duyduklarını söyledi.

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        Ses çıkaran canlıyı önce köpek sandıklarını belirten Karacabay, "Yanına gittiğimizde yaralı yavru ayı olduğunu fark ettik. Daha sonra durumu yetkililere bildirdik" dedi.

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        Ayının, kara yolundan geçerken bir aracın çarpması sonucu yaralandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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        #ayı yavrusu
        #Kütahya
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