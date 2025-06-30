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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'daki iş yeri patlamasında can kaybı 2'ye yükseldi | Son dakika haberleri

        Kütahya'daki iş yeri patlamasında can kaybı 2'ye yükseldi

        Kütahya'da tüp satışı yapılan bir iş yerindeki patlamada yaralanan 8 kişiden biri daha hayatını kaybetti. Olayda can kaybı sayısı 2'ye yükseldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 00:54 Güncelleme: 30.06.2025 - 00:54
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        Kütahya'daki iş yeri patlamasında can kaybı 2'ye yükseldi
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        Kütahya'da Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda tüp satılan bir iş yerinde patlamanın ardından çıkan yangında ağır yaralanan ve Kütahya Şehir Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Saadettin Yenilmez (45), müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yenilmez'in ağabeyi Abdullah Yenilmez'in (51) tedavisinin ise Bursa Şehir Hastanesi'nde devam ettiği belirtildi.

        OLAY

        Tüp satışı yapılan iş yerinde, 25 Haziran'daki patlama sonrası yangın çıkmıştı. Olayda iş yeri sahibi Saadettin Yenilmez, ağabeyi Abdullah Yenilmez ve yanlarındaki Süleyman Sarıer ile yoldan geçen 5 kişi yaralanmıştı.

        Yaralılardan Sarıer, 27 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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