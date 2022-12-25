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Ercan KOLKUTuna İŞLEYEN/EMET (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Emet ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Vedat Korkmaz (57) hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Mehmet Ali Keskin ile otomobilde bulunan Mehmet ve Ezga Korkmaz çiftçi ile 2 yaşındaki kızları Elif yaralandı.

Kaza, geç saatlerde Emet-Tavşanlı karayolu Cevizdere şehitliği mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ali Keskin yönetimindeki 43 PG 190 plakalı TIR, karşı yönden gelen Vedat Korkmaz yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Vedat Korkmaz hayatını kaybederken, araçta bulunan Mehmet Korkmaz, eşi Ezga Korkmaz ve 2 yaşındaki çocukları Elif Korkmaz yaralandı. Yan yatan TIR´ın sürücüsü Mehmet Ali Keskin ise ağır yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR sürücüsü Keskin´in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kaza nedeniyle kapanan Emet-Tavşanlı kara yolu ise araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Emet Ercan KOLKUTuna İŞLEYEN

2022-12-25 23:46:56



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