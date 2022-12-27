Hafif ticari araç istinat duvarına çarptı: 2 yaralı

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da alt geçit girişindeki beton istinat duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Melike Hilal Kula (21) ile yanındaki arkadaşı Burak Ömürlü (25) yaralandı.

Kaza, KütahyaEskişehir kara yolu Yıldırım Beyazıt alt geçidi girişinde meydana geldi. Melike Hilal Kula´nın (21) kontrolünü yitirdiği 43 ACC 519 plakalı hafif ticari araç, istinat duvarına çarptı. Kazada, sürücü Kula ve yanındaki Burak Ömürlü yaralandı. Araçta sıkışan Melike Hilal Kula, ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hurdaya dönen araç ise polisin incelemesinin ardından kaza yerinden kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-12-27 17:32:28



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