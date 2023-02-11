Kahramanmaraş'ta enkazda kalan vergi dairesi grup müdürü ile kızı toprağa verildi

Ercan KOLKU/ KÜTAHYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta depremde enkaz altında kalan Vergi Dairesi Grup Müdürü Halil (46) ile kızı Melinay (14) İnce'nin cenazeleri, Kütahya'da toprağa verildi.
Kahramanmaraş Vergi Dairesi'nde 5 yıldır grup müdürü olarak görev yapan Halil İnce'nin ailesiyle oturduğu ev, depremde yıkıldı. Bölgede arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, Halil İnce ile kızı Melinay İnce'nin enkazda cansız bedenlerine ulaştı; eşi Nebile ile oğlu Ali Eymen ise yaralı kurtarıldı. Baba ile kızının cenazeleri, memleketleri Kütahya'nın Emet ilçesine getirildi. Babukbey Merkez Çarşı Camisi'ndeki cenazeye; İnce ailesinin yakınları, Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ile çok sayıda kişi katıldı. Öğle vakti kılınan namazının ardından baba ile kızının cenazeleri, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Hastanede tedavi gören Nebile İnce ile oğlunun sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Emet Ercan KOLKU
2023-02-11 16:32:53
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