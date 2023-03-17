Domaniç´te kar yağışı

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidi, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.
Domaniç ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bursa´nın İnegöl ilçesi ile Kütahya´nın Domaniç ilçesi arasındaki 1500 rakımlı Kocayayla geçidi, kar yağışıyla beyaza büründü. Kara yolları ekipleri kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolu açık tutabilmek için aralıksız çalışma yaptı. Yolda kalan çok sayıda sürücü araçlarına zincir takarak yollarına devam ederken, trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda dikkatli olmaları konusunda uyardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT
2023-03-17 14:15:54
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