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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

DHA

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı


Ercan KOLKU/ EMET (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, karşı yönlerden gelen 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında KütahyaEmet karayolu Yağdığın köyü mevkisinde meydana geldi. Hasan Semiz yönetimindeki 43 AD 814 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hüseyin Dinç yönetimindeki 43 FH 441 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, savrulan araçlardan Hüseyin Dinç´in otomobilinde bulunan Emine Kurt ile Hasan Semiz´in kullandığı araçta bulunan Kezban Semiz yaşamını yitirdi. Kazada, Emet Belediye Meclis üyesi İsmail Hakkı Kurt ile sürücüler Hasan Semiz ve Hüseyin Dinç´in de aralarında bulunduğu 4 kişi, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan 4 yaralı, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Emet Ercan KOLKU
2023-06-14 20:24:09

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