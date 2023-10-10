Kütahya'da 80 yaşındaki zihinsel engelli, 6 gündür kayıp KÜTAHYA´nınDomaniç ilçesinde, 6 gün önce evinden çıkan ve dönmeyen zihinsel engelli Selim Ece (80), ekipler tarafından aranıyor.

KÜTAHYA´nınDomaniç ilçesinde, 6 gün önce evinden çıkan ve dönmeyen zihinsel engelli Selim Ece (80), ekipler tarafından aranıyor.

Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde oturan zihinsel engelli Selim Ece, 4 Ekim'de evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınları çevrede yaptığı aramalarda Ece´yi bulamayınca jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Domaniç Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin yanı sıra belde sakinleri de Selim Ece´yi bulmak için arama ekiplerine katıldı. Çukurca beldesine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Erikli köyünde görüldüğü bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş ile Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın da arama çalışmalarına katılarak görevlilerden bilgi aldı. Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşkın, 6 gündür kayıp olan Selim Ece yi görenlerin yardımcı olmasını isterken, geniş katılımlı bir şekilde arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.