Ahır yangınına kepçeli müdahale KÜTAHYA'dabir çiftliğin ahırında çıkan yangın, itfaiyenin ve köylülerin yoğun mücadelesi ile söndürüldü. Müdahalenin yetersiz kaldığı anlarda kepçelerle alevlerin üstüne toprak atıldı. Yangında 20 büyükbaş kurtarılırken, 500 metrekarelik ahır ile 2 bin 500 balya ve hayvan yemi yandı.

KÜTAHYA'dabir çiftliğin ahırında çıkan yangın, itfaiyenin ve köylülerin yoğun mücadelesi ile söndürüldü. Müdahalenin yetersiz kaldığı anlarda kepçelerle alevlerin üstüne toprak atıldı. Yangında 20 büyükbaş kurtarılırken, 500 metrekarelik ahır ile 2 bin 500 balya ve hayvan yemi yandı.

Domaniç ilçesi Çamlıca köyünde Sebahattin Doğan'a (61) ait çiftliğin ahırında gece yarısı yangın çıktı. İhbarla bölgeye Domaniç Belediyesi, Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü, Tunçbilek ve Çukurca belediyesine ait çok sayıda itfaiye sevk edildi. Camiden yapılan anons üzerine köylüler de tankerler ile itfaiye araçlarına su taşıyıp, çalışmalara destek oldu. Ahırdaki hayvanlar tahliye edilirken, müdahale yetersiz kalınca kepçelerle alevlerin üstüne toprak atıldı. Sabaha karşı söndürülen yangında 500 metrekarelik ahır ile 2 bin 500 balya ve hayvan yemi yandı. Soruşturma başlatıldı.