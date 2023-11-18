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        Kütahya'da Kocayayla geçidi beyaza büründü

        KÜTAHYA´nınDomaniç ilçesi Kocayayla geçidi, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 21:38 Güncelleme: 18.11.2023 - 21:40
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        Kütahya'da Kocayayla geçidi beyaza büründü
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        KÜTAHYA´nınDomaniç ilçesi Kocayayla geçidi, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

        Kütahya´nın Domaniç ilçesi ile Bursa´nın İnegöl ilçesi arasındaki 1500 rakımlı Kocayayla geçidine mevsimin ilk yağışı düştü. Kar ve sis nedeniyle zaman zaman trafikte araçlar güçlükle ilerledi. Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolu açık tutabilmek için aralıksız çalışmalara başladı. Trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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