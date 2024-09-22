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        İki çocuğunu boğulmaktan kurtardı, kendisi öldü

        KÜTAHYA'da ailesiyle birlikte Ilıca Mahallesi'ndeki kaplıcaların bulunduğu bölgeye giden Cemal Güneş, şelale altında suya giren iki çocuğunu boğulmaktan kurtarırken, kendisi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 21:16 Güncelleme: 22.09.2024 - 21:20
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        İki çocuğunu boğulmaktan kurtardı, kendisi öldü
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        KÜTAHYA’da ailesiyle birlikte Ilıca Mahallesi’ndeki kaplıcaların bulunduğu bölgeye giden Cemal Güneş, şelale altında suya giren iki çocuğunu boğulmaktan kurtarırken, kendisi hayatını kaybetti.

        Olay, kent merkezine 35 kilometre mesafedeki kaplıcaların bulunduğu Ilıca Mahallesi’nde meydana geldi. Cemal Güneş, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte halk arasında şelale olarak bilinen mevkiye pikniğe gitti. Cemal ve Sultan Güneş çiftinin çocukları Hüseyin ile Zeynep yüzmek için suya girdi. Ancak çocuklar kısa sürede suda kayboldu. Baba Cemal Güneş, suya girip boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğunu da kurtardı. Ancak kendisini sudan çıkamadı. Ayşe Güneş, eşi Cemal Güneş’i suda bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Dalgıçlarla yapılan aramada Cemal Güneş’in saatler sonra cansız bedeni bulunup, sudan çıkarıldı. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Güneş’in cesedi, hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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