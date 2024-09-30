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        Domaniç'te sağanak; semt pazarını su bastı

        KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan dolu ve sağanakta, semt pazarını su bastı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 14:37 Güncelleme: 30.09.2024 - 14:40
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        Domaniç'te sağanak; semt pazarını su bastı
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        KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesinde etkili olan dolu ve sağanakta, semt pazarını su bastı.

        Domaniç ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sokaklar yağmur sularıyla dolarken, semt pazarında su baskını yaşandı. Birçok pazarcı esnafının tezgahı zarar gördü. Dolu nedeniyle park halindeki bir otomobilin arka camı kırıldı. Belediye ekipleri ise sağanağın ardından, yollarda temizlik çalışmalarına başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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