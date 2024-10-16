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        Kütahya'da dolandırdılar, Yalova'da yakalandılar

        KÜTAHYA'da telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttıkları İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 17:33 Güncelleme: 16.10.2024 - 17:35
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        Kütahya'da dolandırdılar, Yalova'da yakalandılar
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        KÜTAHYA’da telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttıkları İ.Ü.’nün yüklü miktarda ziynet eşyası ve nakit parasını alıp kaçtıktan sonra Yalova’da yakalanan 2 dolandırıcılık şüphelisinden A.D. tutuklandı.

        Kütahya’da oturan İ.Ü.’yü telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan ve bir hırsızlık olayında adının geçtiğini anlatan 2 şüpheli, evdeki ziynet eşyalarını gönderecekleri polis memuruna teslim etmesini istedi. Telaşlanan İ.Ü., evdeki ziynet eşya ve nakit paralarını gelen kişiye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan İ.Ü., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin bir taksi ile İstanbul’a doğru seyir halinde olduğunu belirledi. Aracı Yalova’da durduran polis ekipleri, dolandırıcılık şüphelileri A.D. ve İ.D.’yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin yanındaki sırt çantasından 4 bilezik, 1 altın kelepçe bilezik, 1 Cumhuriyet altını, 1 gram altın, 4 yarım altın, 8 çeyrek altın, 1 altın tuğra kolye, 2 altın alyans yüzük, 290 avro ile 10 dolar ele geçirdi. Şüpheliler, Kütahya Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.D. tutuklanırken, İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekipleri, ele geçirilen ziynet eşyası ve nakit parayı sahibi İ.Ü.’ye teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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