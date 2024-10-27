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        Kütahya'da orman yangını (2)

        ENGEBELİARAZİ NEDENİYLE MÜDAHALE GÜÇLÜKLE YAPILIYORKütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Artıranlar köyü Eski Küplü Kulesi mevkisinde çıkan orman yangınına müdahale, arazinin engebeli olması nedeniyle güçlükle yapılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 02:33 Güncelleme: 27.10.2024 - 02:40
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        Kütahya'da orman yangını (2)
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        ENGEBELİARAZİ NEDENİYLE MÜDAHALE GÜÇLÜKLE YAPILIYOR

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Artıranlar köyü Eski Küplü Kulesi mevkisinde çıkan orman yangınına müdahale, arazinin engebeli olması nedeniyle güçlükle yapılıyor. Yaklaşık 5 hektarlık karaçam ormanında etkili olan yangına Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 120 personel, 17 arazöz, 7 su tankeri, 6 itfaiye aracı ve 2 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

        Öte yandan yangın, dron ile havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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