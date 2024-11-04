Sürücüsünün makas attığı TIR refüje girdi, kara yolu 1 saat ulaşıma kapandı

Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 9’uncu kilometresinde meydana geldi. Yolda makas attığı öne sürülen Yalçın Kızılyer’in (35) kontrolünü yitirdiği 03 AGA 533 plakalı TIR, yoldan çıkarak refüje girdi. Sürücü araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Kızılyer, ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.