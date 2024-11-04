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        Sürücüsünün makas attığı TIR refüje girdi, kara yolu 1 saat ulaşıma kapandı

        KÜTAHYA'da, şoförünün makas attığı iddia edilen TIR refüje girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 16:10 Güncelleme: 04.11.2024 - 16:15
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        Sürücüsünün makas attığı TIR refüje girdi, kara yolu 1 saat ulaşıma kapandı
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        KÜTAHYA’da, şoförünün makas attığı iddia edilen TIR refüje girdi. Kazada TIR şoförü yaralanırken, Kütahya-Eskişehir karayolu 1 saat ulaşıma kapandı.

        Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 9’uncu kilometresinde meydana geldi. Yolda makas attığı öne sürülen Yalçın Kızılyer’in (35) kontrolünü yitirdiği 03 AGA 533 plakalı TIR, yoldan çıkarak refüje girdi. Sürücü araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Kızılyer, ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Kaza nedeniyle kapalı kalan Kütahya-Eskişehir kara yolu TIR’ın vinçle çekilmesinin ardından, 1 saat sonra ulaşıma açıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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