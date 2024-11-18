Gediz'de amca - yeğen arasında tarla anlaşmazlığı: 1 ölü, 2 yaralı

KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde, amca Murat Pehlivan (65) ile yeğeni Ramazan Pehlivan (37) arasındaki tarla yol ve sınır anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Ramazan Pehlivan öldü, amca Murat Pehlivan ile akraba Umahan Kıyak yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Aksaklar Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hanyeri mevkisinde tarları arasında yol ve sınır anlaşmazlığı yüzünden husumetli oldukları öğrenilen amca Murat Pehlivan ile yeğeni Ramazan Pehlivan arasında geçen cumartesi günü tartışma çıktı. Tartışma sonrası ayrılan amca- yeğen evlerine döndü.

Anlaşmazlık ile ilgili adli makamlara başvurmak isteyen Murat Pehlivan, bugün sabah saatlerinde aracıyla akrabası Umahan Kıyak'ı da yanına alarak ilçe merkezine gitmek üzere yola çıktı. Durumdan haberdar olan yeğeni Ramazan Pehlivan, köy çıkışında amcası Murat Pehlivan'ın aracının önünü kesti. Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Pehlivan, yanında getirdiği tabanca ile araca ateş açtı. Yeğeninin açtığı ateş sonucu yaralanan Murat Pehlivan da araçtaki tüfeği ile ateş açarak karşılık verdi. Çıkan silahlı çatışmada amca Murat Pehlivan ve yanında buluna akrabası Umahan Kıyak ile yeğen Ramazan Pehlivan, çeşitli yerlerinden yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Çatışmada ağır yaralanan yeğen Ramazan Pehlivan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Murat Pehlivan ve Umahan Kıyak’ın hastanede tedavileri sürüyor.