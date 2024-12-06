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        Kahvehanede gördüğü husumetlisini bıçaklayıp, öldürdü

        KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde Ahmet Aksu (28), husumetlisi Ramazan Tezcan'ı (39) karşılaştığı kahvehanede 4 yerinden bıçaklayıp öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 16:35 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:40
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        Kahvehanede gördüğü husumetlisini bıçaklayıp, öldürdü
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        KÜTAHYA’nın Emet ilçesinde Ahmet Aksu (28), husumetlisi Ramazan Tezcan’ı (39) karşılaştığı kahvehanede 4 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Aksu 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çerte köyünde meydana geldi. Ahmet Aksu kahvehanede gördüğü husumetli olduğu Ramazan Tezcan’a saldırdı. Aksu belinden çıkardığı bıçakla Tezcan’ı 4 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ramazan Tezcan ambulansla Çavdarhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tezcan doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

        Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ahmet Aksu ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Aksu, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Ahmet Aksu ve Ramazan Tezcan’ın 2 gün önce aralarında tartışma yaşandığı, bu nedenle birbirlerine husumet beslediği belirtildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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