Kahvehanede gördüğü husumetlisini bıçaklayıp, öldürdü

KÜTAHYA’nın Emet ilçesinde Ahmet Aksu (28), husumetlisi Ramazan Tezcan’ı (39) karşılaştığı kahvehanede 4 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Aksu 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çerte köyünde meydana geldi. Ahmet Aksu kahvehanede gördüğü husumetli olduğu Ramazan Tezcan’a saldırdı. Aksu belinden çıkardığı bıçakla Tezcan’ı 4 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ramazan Tezcan ambulansla Çavdarhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tezcan doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.