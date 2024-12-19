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        Kütahya'da yetkisiz 'çakar' kullanımına 192 bin TL ceza

        KÜTAHYA'da polisin durduğu yetkisiz çakar kullanan otomobilin sürücüsü ile sahibine toplam 192 bin TL ceza uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 23:08 Güncelleme: 19.12.2024 - 23:10
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        Kütahya'da yetkisiz 'çakar' kullanımına 192 bin TL ceza
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        KÜTAHYA’da polisin durduğu yetkisiz çakar kullanan otomobilin sürücüsü ile sahibine toplam 192 bin TL ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine 30 gün süre ile el konulurken, otomobil de 30 gün trafikten men edildi.

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Ragıp Gümüş Pala Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 43 AT 600 plakalı otomobili durdurdu. Z.Ç. yönetimindeki otomobilde yapılan kontrolde ‘çakar’ olarak bilinen ışıklı uyarı sistemi bulunduğu ve yetkisiz olarak kullandığı belirlendi. Çakar sistemine el konulurken, sürücü ve otomobil sahibine ayrı ayrı 96 bin TL olmak üzere toplam 192 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu, otomobil bir ay süreyle trafikten men edilerek emniyet otoparkına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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