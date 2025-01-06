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        Polisten kaçan alkollü sürücü otomobille takla attı

        KÜTAHYA'da polisin ihtarına uymayıp kaçan sürücü otomobil kontrolünü kaybederek takla attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 00:10 Güncelleme: 06.01.2025 - 00:15
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        Polisten kaçan alkollü sürücü otomobille takla attı
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        KÜTAHYA'da polisin ihtarına uymayıp kaçan sürücü otomobil kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada 1.00 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el konuldu.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde denetleme yapan trafik ekipleri, durumundan şüphelendikleri 43 AAG 482 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayan sürücüsü T.T. (37), hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Polisle yaşanan kovalamaca sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden T.T.’nin kullandığı otomobil, Çeçen Sokak üzerinde yolun sağındaki demiryoluna çıkarak takla attı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kazayı küçük sıyrıklarla atlatan sürücü T.T. ve kızı A.T. (12) ile arkadaşı M.B.'ye ambulansta müdahale etti. Sürücü T.T.'nin yapılan muayenede 1.00 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konulan sürücü, işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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