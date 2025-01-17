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        Kamyonet, çarptığı TIR'ın dorsesinde 100 metre sürüklendi; 1 ölü, 1 yaralı

        KÜTAHYA'da kamyonetin önündeki TIR'ın dorsesine çarptığı kazada, 100 metre TIR'ın arkasında sürüklenen kamyonetteki Ahmet Genç, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 23:07 Güncelleme: 17.01.2025 - 23:07
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        Kamyonet, çarptığı TIR'ın dorsesinde 100 metre sürüklendi; 1 ölü, 1 yaralı
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        KÜTAHYA’da kamyonetin önündeki TIR’ın dorsesine çarptığı kazada, 100 metre TIR’ın arkasında sürüklenen kamyonetteki Ahmet Genç, yaşamını yitirdi. Kazada, kamyonet şoförü de yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kütahya- Afyonkarahisar karayolunun 16’ncı kilometresinde meydana geldi. Mehmet İdris (25) yönetimindeki 03 BS 747 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen Cem Ayyıldız’ın kullandığı 27 AJY 873 plakalı tomruk yüklü TIR’ın dorsenine çarptı. Kazada yaklaşık 100 metre TIR’ın dorsesine takılarak sürüklenen kamyonetin şoförü yaralanırken, araçtaki Ahmet Genç ise yaşamını yitirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonet sürücüsü İdris’i kısa süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı sürücü Mehmet İdris, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Genç’in cansız bedeni ise polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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