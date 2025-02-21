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        Hamile eşini tüfekle yaralayan şüpheli, tutuklandı

        KÜTAHYA'da 3 aylık hamile eşi Firdevs K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 14:53 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:55
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        Hamile eşini tüfekle yaralayan şüpheli, tutuklandı
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        KÜTAHYA’da 3 aylık hamile eşi Firdevs K.’yi (19) sokak ortasında tüfekle vurup yaralayan Yaşar K. (20), tutuklandı.

        Olay, dün Osmangazi Mahallesi Nergis Sokak’ta meydana geldi. Bir süre önce eşi Yaşar K. ile tartışan Firdevs K., annesinin evine gitti. Yaşar K., sokakta gördüğü 3 aylık hamile eşi Firdevs K.’yi tüfekle vurup kaçtı. Yaralanan Firdevs K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Olayın ardından kaçan Yaşar K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla Sultanbağı Mahallesi Geçit Sokak’ta tüfekle birlikte yakalanıp, gözaltına alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde ifadesi alınan Yaşar K.’nin suçunu itiraf ederek eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü öne sürerek, annesinin evine gitmesini kaldıramadığı için ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Tedavisi süren Firdevs K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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