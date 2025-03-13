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        Kıblesinde 30 derece sapma tespit edilen 74 yıllık cami yeniden düzenlendi

        KÜTAHYA'da 1951 yılında inşa edilen Aşağı Tekke Camisi'nin kıblesinde 30 derecelik sapma tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 11:57 Güncelleme: 13.03.2025 - 12:00
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        Kıblesinde 30 derece sapma tespit edilen 74 yıllık cami yeniden düzenlendi
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        KÜTAHYA'da 1951 yılında inşa edilen Aşağı Tekke Camisi'nin kıblesinde 30 derecelik sapma tespit edildi. Mihrap, minber ve vaaz kürsüsünün yeniden düzenlendiğini ifade eden Tavşanlı Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, “Daha önce camide kılınan namazlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvası doğrultusunda makbul ve kıble açısından herhangi bir eksiklik bulunmuyor” dedi.

        Tavşanlı ilçesinde 1951 yılında inşa edilen Aşağı Tekke Camisi’nin cemaati, kıblenin doğru olmadığını belirterek müftülüğe başvurdu. İncelemede, cami kıblesinde 30 derecelik sapma olduğu tespit edildi. Camideki mihrap, minber ve vaaz kürsüsü yeniden düzenlendi. Ayrıca halılar da tam kıble yönüne uygun şekilde yerleştirildi.

        Zamanın şartlarında cami kıblesi tayin edilirken, kıble yönünde biraz sapma olduğunu ve böylelikle ibadete açıldığını söyleyen İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, “Diyanet İşleri Başkanlığı 45 dereceye kadar olan kıble sapmalarına yönelik fetvası bulunuyor. Ancak imkanlar dahilinde en doğru kıble yönüne düzeltme yapılmasının tavsiye ediliyor. Caminin mimari yapısı göz önünde bulundurularak, cemaat kaybını en aza indirecek bir proje geliştirildi. Mihrap, minber ve vaaz kürsüsü yeniden düzenlenirken, halılar da tam kıble yönüne uygun şekilde yerleştirildi” dedi.

        Müftü Asan daha önce camide kılınan namazların Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvası doğrultusunda makbul olduğunu ve kıble açısından herhangi bir eksiklik bulunmadığını da sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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