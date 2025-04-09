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        Kütahya'da 3 araç kazaya karıştı; 5 yaralı

        KÜTAHYA'da, 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 00:00 Güncelleme: 09.04.2025 - 00:05
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        Kütahya'da 3 araç kazaya karıştı; 5 yaralı
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        KÜTAHYA’da, 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Kütahya- Afyonkarahisar karayolu Ulusoy kavşağı yakınında meydana geldi. Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken 06 CJV 376 plakalı otomobili arızalanan sürücü M.R.B. (26), yol kenarında durdu. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan H.K. (39) yönetimindeki 43 HT 188 plakalı kamyonet, arızalı aracı fark etmeyerek park halindeki araca, F.D. (44) yönetimindeki 43 AY 516 plakalı otomobil ise kamyonete çarptı. Kazada, sürücülerin yanı sıra P.E.B. (11) ile M.D. (17) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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