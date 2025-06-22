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        Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

        KÜTAHYA'da malzeme taşıdıkları inşaat halindeki binanın 5'inci katındaki asansör boşluğundan düşen işçi Mahmut Yel (31), olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 21:51 Güncelleme: 22.06.2025 - 21:55
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        Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
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        KÜTAHYA’da malzeme taşıdıkları inşaat halindeki binanın 5’inci katındaki asansör boşluğundan düşen işçi Mahmut Yel (31), olay yerinde hayatını kaybetti.

        Dumlupınar Mahallesi Diyar Sokakta inşaat halindeki bir binaya malzeme taşıyan Mahmut Yel, 5’inci kattan asansör boşluğuna düştü. Mesai arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, düşen işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yel’in cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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