Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Dumlupınar Mahallesi Diyar Sokakta inşaat halindeki bir binaya malzeme taşıyan Mahmut Yel, 5’inci kattan asansör boşluğuna düştü. Mesai arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, düşen işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yel’in cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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