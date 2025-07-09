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        Kütahya'da orman yangını

        KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 17:30 Güncelleme: 10.07.2025 - 07:50
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        Kütahya'da orman yangını
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        KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.

        Gediz ilçesinde ormanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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