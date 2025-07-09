Kütahya'da orman yangını

Gediz ilçesinde ormanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

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