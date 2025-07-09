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        Kütahya'da orman yangını (2)

        SÖNDÜRMEÇALIŞMASI SÜRÜYORKütahya'nın Gediz ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 20:28 Güncelleme: 10.07.2025 - 08:05
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        Kütahya'da orman yangını (2)
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        SÖNDÜRMEÇALIŞMASI SÜRÜYOR

        Kütahya’nın Gediz ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Gediz ilçesi ile Uşak sınırında bulunan Derbent köyü mevkisinde tarım arazisinde başlayan orman yangınına çok sayıda arazöz, itfaiye, su tankeri ve orman personeli müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına havadan 1 uçak ve 3 helikopter de havadan destek veriyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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