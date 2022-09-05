Kütahya’da eğitimli köpeklerle trüf mantarı arama çalışmaları yapıldı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında trüf mantarı türlerinin bulunduğu alanların tespiti için eğitimli köpeklerle arazi taraması gerçekleştirilirdi.

Genellikle dağlık alanlarda, çam ve meşe ağaçlarının dibinde, toprak altında bulunan ve yüksek getirisi olan trüf mantarının alan tespiti için Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü Tavşan Tepesi mevkisinde trüf mantarı arama çalışmaları yapıldı.

Çalışmalarda toprak altındaki trüf mantarları eğitimli köpekler tarafından tespit edilerek, mantarların yetiştiği alanların envanterleri çıkarıldı.

Arama çalışmalarına katılan Kütahya Bölge Müdürü Birol Dündar, yaptığı açıklamada, trüf mantarının Kütahya’da da bazı bölgelerde doğal olarak yetiştiğini ve bu durumun memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Trüf mantarının dünyada her geçen yıl değerini ve pazarını artırdığını belirten Dündar, şunları kaydetti:

Trüf mantarının gıda sektöründe aromasından dolayı çok fazla aranan bir ürün olduğu biliniyor. Bu mantarın birçok cinsi olmakla birlikte bunlar arasında en değerli olanının “kara elmas” olarak anılan siyah trüf mantarıdır. Kütahya’mızda doğal olarak yetiştiği daha öncesinden tespit edilen trüf mantarının yetişme alanlarını tespit etmek için çalışma başlattık. Trüf mantarının bölgedeki varlığının tespiti için yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

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