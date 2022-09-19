Kütahya'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da geçirdiği trafik kazasından 11 gün sonra hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Ömer Çakır'ın cenazesi defnedildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesi üyesi Çakır'ın cenazesi, Emet ilçesi Esatlar köyüne getirildi.

Gazinin naaşı, Esatlar Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Çakır'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ali Çelik, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay ile vatandaşlar katıldı.

C.Ç'nin kullandığı 26 ABG 043 plakalı otomobilin, 8 Eylül'de Tavşanlı-Kütahya Çevre Yolu'nda çarpması sonucu yaralanan Kıbrıs gazisi Ömer Çakır (69), tedavi gördüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 19 Eylül Gaziler Günü'nde yaşamını yitirmişti.

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