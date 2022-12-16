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Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan toplu sözleşme ikramiyesinde yüzde 2 baraj şartı değerlendirmesi:

AA

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan toplu sözleşme ikramiyesinde yüzde 2 baraj şartı değerlendirmesi:

KÜTAHYA (AA) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş, yüzde 2 sendika barajı şartının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) komisyondan geçmesine ilişkin, "Bu çok önemli bir düzenleme. Türkiye'de memur sendikacılığına kalite getirecek, nitelik kazandıracak, kimlik kazandıracak önemli bir uygulama." dedi.

Durmuş, sendikanın Kütahya Şubesini ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, sendikacılığı ilgilendiren hükümleri de bulunan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edilmesini değerlendirdi.

Bu düzenlemenin yasalaşması halinde yüzde 2 barajını gerçekleştirmiş sendikaların üyelerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabileceğini belirten Durmuş, şöyle konuştu:

"Bu çok önemli bir düzenleme. Türkiye'de memur sendikacılığına kalite getirecek, nitelik kazandıracak, kimlik kazandıracak önemli bir uygulama. Sendikalar tüm dünyada kabul görmüş önemli bir mücadele zemini ama bu hakkın doğru kullanılması gerekiyor. Maalesef Türkiye'de kurulmuş olan yüzlerce sendikada bu sendikal hakkı çok olumsuz kötü niyetli kullanan insanlar vardı. Bu yolun kapatılması noktasında atılmış önemli bir adım."

Durmuş, sendika kurulması konusunda herhangi bir engelin olmadığını, Memur-Sen'in kazanımı olan toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmek için yüzde 2 örgütlenme barajını gerçekleştirmiş olmaları gerektiğini dile getirdi.

Düzenlemenin bu yılın mayıs ayı esas alınarak hayata geçirilmesinin beklendiğini anlatan Durmuş, "Yüzde 2 örgütlenme barajını geçmiş olan tüm sendikalar bu haklardan faydalanacak. Bu barajı geçememiş olanlar bu haktan faydalanamamış olacaklar. Dolayısıyla biz yapılmış olan bu düzenlemeyi Memur-Sen olarak destekliyoruz. Yerinde bir düzenleme olarak görüyoruz. Sonuna kadar da destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Sağlık çalışanların banka promosyonu

Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının maaş promosyonuna ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen sürecin bir an evvel sonuçlandırılmasını beklediklerini belirtti.

Yeni dönemde yapılacak anlaşmaların 3 yılı kapsaması gerektiğini ifade eden Durmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz sağlık çalışanlarının maksimum düzeyde banka maaş promosyonu alabilmesinin mücadelesini veriyoruz. Bu noktada sahada mücadele veriyoruz. Şu anda da top Sağlık Bakanlığında ve bakanlık bankaların genel müdürleriyle görüşmeler yapıyor. Sağlık çalışanlarının maksimum düzeyde banka maş promosyonu alabilmesi için çaba içerisinde, biz bu çabayı destekliyoruz ama kamuoyunun da bilgilendirilmesine ihtiyacı var."

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