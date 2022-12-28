Kütahya'da hastanede hemodiyaliz hastalarının yaptığı resimler sergilendi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hemodiyaliz hastalarının tedavi sırasında yaptıkları resimler sergilendi.

Ünite hemşiresi Beyza Kahraman'ın tedavi sırasında sıkılan hastalara moral olması için başlattığı çalışma kapsamında bazı hastalar, Van Gogh ve Osman Hamdi Bey'in ünlü tablolarının örneklerini boyadı. Bazı hastalar ise serbest resimler yaptı.

Diyaliz Ünitesi’nde düzenlenen serginin açılışına katılan Başhekim Sertaş Erarslan, hastaları tebrik etti.

Hemodiyaliz tedavisi hastaların düzenli olarak 2 veya 3 gün, 4 saat boyunca hastanede olmalarını gerektiren bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Erarslan, şunları söyledi:

"Ünitede geçirilen sürede sosyal veya kültürel uğraşının tedavi esnasında yaşanabilecek akut komplikasyon sıklığını azaltabileceği düşünülmektedir. Ayrıca bu gibi uğraşların moral ve motivasyonu artırıcı etkisi kesindir. Kronik hastalığı olan, hastanemizde sıklıkla misafir ettiğimiz hastalarımız için bu gibi uğraşıların faydası olabileceğini düşünmekteyiz. Görüştüğümüz hastalarımızın hoşnut olduğunu da gördük.”

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