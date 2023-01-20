Kütahya ve Balıkesir'deki termal tesisler yarıyıl tatilini hareketli geçirecek

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KÜTAHYA/BALIKESİR (AA) - Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden Kütahya ve Balıkesir'deki tesisler, okulların yarıyıl tatili dolayısıyla oluşacak yoğunluk öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Kaplıcalarıyla ünlü Simav, Gediz, Tavşanlı, Emet ve Kütahya merkezdeki işletmelerde tatili dolayısıyla rezervasyon hareketliliği yaşanıyor.

Çocuklarının stres atıp dinlenebilecekleri merkezler arayan aileler, mevsim itibarıyla en fazla ilgiyi termal tesislere gösteriyor.

Gediz Belediyesine ait Ilıca Termal Tatil Köyü Müdürü Hasan Hakan Tülüoğlu, AA muhabirine, bölgenin 65 ila 98 derece sıcaklığa ulaşan termal kaynaklara sahip olduğunu söyledi.

Yenilenen 160 yatak kapasiteli tesislerde hizmet vermeye başladıklarını belirten Tülüoğlu, "Özellikle tesisimizde termal aqua parkımız bulunuyor. Bu nedenle çocuklu aileler ve öğrenciler bizi daha çok tercih edebiliyor. Yarıyıl tatili nedeniyle tesisimizin neredeyse tamamı rezerve edildi. Öğrenciler ve aileleri termal tesislerimizde eğlenceli vakit geçirecek." dedi.

- Bigadiç ve Edremit'teki tesislerde rezervasyon yoğunluğu

Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki Hisarköy bölgesinden çıkan ve 98 ila 106 derecelik selenyum içeren termal kaynak da ailelerden ilgi görüyor.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, termal turizm noktasında daha iyi noktalara gelmeyi hedeflediklerini söyledi.

Belediyeye ait tesislerde yüzde 100 doluluğa ulaştıklarını bildiren Avcu, "İlçemizde 3 ay sonra 130 yataklı uygulama otelimiz de faaliyete geçecek. Ayrıca, 25 taş evin daha inşaatına başlayacağız. Talepler çok fazla, tesislerimiz yetersiz kalıyor. Karşılığını vermemiz lazım. Yine 3 ay sonra ilçe merkezinde faaliyete geçecek ikinci bir yüzme havuzumuz daha olacak. Onu da Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yapıyoruz." diye konuştu.

Edremit ilçesi Güre Mahallesi sahilinde faaliyet gösteren termal otelin gelen müdürü Ceyhun Özsan da özellikle 23-28 Ocak için taleplerin yoğun olduğunu anlattı.

Yılbaşının ardından yaşadıkları durgunluğun sona erdiğini dile getiren Özsan, "Otelimiz şu anda yüzde 70 doluluk seviyesine ulaşmış durumda. Bu durum yüzümüzü güldürüyor." ifadesini kullandı.





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