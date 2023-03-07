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Gediz’de afetlere hazırlık toplantısı yapıldı

AA

Gediz’de afetlere hazırlık toplantısı yapıldı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, olası meydana gelebilecek depremlere hazırlıklarla ilgili toplantı yapıldı.

Gediz Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Afet ve Acil Durumlar hizmetlerin İlçe düzeyinde etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemlerin alınması değerlendirildi.

Başta tahliye, barınma, çadır ve konteyner kent, beslenme, enerji, haberleşme ve iletişim, ulaştırma ve altyapı, olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme konuları görüşüldü.

Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, burada yaptığı konuşmada, Gediz ilçesinin 1970 yılının mart ayında 7,2 büyüklüğünde büyük yıkıma neden olan bir deprem yaşadığını hatırlattı.

Bölgede büyük depremler üretebilecek canlı fay hatlarının bulunduğuna işaret eden Alkan, şunları kaydetti:

"Gediz ve Simav üzerinden hem yukarıdan hem aşağıdan canlı faylar geçiyor. Gediz 1970 depremini yaşayan bir ilçe ve şu anda bulunduğumuz ilçede depremden sonra kurulmuş bir yerleşke. Canlı bir fay hattı üzerindeyiz. Biz de kendi içimizde bir değerlendirme yapalım, olası bir afet öncesinde kurumlarımızın fikirlerini almak istedik. Neler yapabiliriz, ilçemizde böyle bir depremle karşılaşması durumunda neler yapılabilir, bunu tartışalım istedik."

Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak da Gediz halkının 28 Mart 1970’de meydana gelen depremde unutulmayacak büyük acılar yaşandığını aktardı.

Depreme her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini dile getiren Akçadurak, "Yaşadığımız yüzyılın bilimsel verileri ışığında sahip olduğumuz bilgi, birikim ve teknolojinin imkanlarını kullanarak tedbirlerimizi almamız, kurumlarımız ve vatandaşlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman depreme hazırlıklı olmamız ve yaşanan büyük acılardan ders çıkarmamız gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

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