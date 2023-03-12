Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Kütahya'da ziyarete açıldı

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KÜTAHYA (AA) - Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Türkiye turuna çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı" Kütahya'da ziyarete açıldı.

"Al sancağın dalgalandığı her yerdir Çanakkale" temasıyla Türkiye'yi dolaşan mobil müze, Kütahya Belediyesi bahçesinde konuşlandırıldı.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma savaş araçları, silah ve mühimmatlar ile resim ve fotoğraflar bulunan müze, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Vali Vekili Mustafa Güney, Garnizon ve Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Necati Gündüz ile Belediye Başkanı Alim Işık da mobil müzeyi ziyaret ederek koordinatör Engin Karataş’tan bilgi aldı.

Mobil Müze’nin teknik sorumlusu Ali Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzede bulunan 7 vitrinde tarihi eserlerin, savaş belgeselleri ve görseller eşliğinde sunulduğunu söyledi.

Gittikleri illerde özellikle gençlerin ilgisinin çok fazla olduğunu ve olumlu dönüşler aldıklarını dile getiren Aydın, Çanakkale'ye gitme fırsatı bulamayanların sunulan imkandan dolayı teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

Mobil Müze, yarın akşama kadar ziyaret edilebilecek.

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