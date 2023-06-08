Kütahya’da hac kafilesi dualarla uğurlandı

2023 kurbanlık fiyatları ne kadar?

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama merasimi düzenlendi.

Ziraat Mahallesi’ndeki uğurlama törenine 174 hacı adayının yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ali Çelik, Kur'an tilavetiyle başlayan uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, hacı adaylarından devlet ve millet için dua etmelerini istedi.

Hac vazifesini sağlık sıhhat içerisinde tamamlamalarını temenni eden Çelik, "Allah, hacılarımızın ibadetini kabul etsin. Sağlık, huzur ve güven içinde bir hac nasip etsin." ifadesini kullandı.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş da bu yıl Kütahya'dan bin 150 hacı adayının kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getireceğini, uğurlanan hac kafilesinin Emet Müftüsü İsmail Çınar'ın rehberliğinde 4 din görevlisi ve 1 bayan irşad görevlisi ile yola çıktığını bildirdi.

Programın ardından, Zafer Bölgesel Havalimanı'ndan uçakla Mekke’ye gidecek hacı adayları dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.