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        Gediz'de otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 15:52
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        Gediz'de otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi yaralandı
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        KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Oğuzhan Taşkın'ın (36) kullandığı 43 ACV 719 plakalı motosiklet, Uluoymak Mahallesi Uluoymak Caddesi ile 27 nolu cadde kavşağında İbrahim Güden (39) yönetimindeki 43 ABT 044 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Oğuzhan Taşkın, 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Taşkın'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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