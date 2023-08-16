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        Kütahya'da fırtına nedeniyle kırılan ağaç dalları park halindeki araçlara zarar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 21:18
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        Kütahya'da fırtına nedeniyle kırılan ağaç dalları park halindeki araçlara zarar verdi
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        KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kırılan çınar ağacının dalları park halindeki araçlara zarar verdi.

        Akşam başlayan ve kısa sürede etkisini arttıran fırtına ve yağmur sonrasında Arifağa Camisi'nin bahçesindeki çınar ağacının dalları kırılarak Haşim Benli Bulvarı'nda park halindeki iki otomobilin üzerine düştü.

        Ağaç dalları güvenlik önlemi alınarak kesildi.

        Belediye ekipleri tarafından ağaçların kaldırılması ile yol ulaşıma açıldı.

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