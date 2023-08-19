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        Şaphane'de ağılda çıkan yangında 8 küçükbaş hayvan telef oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 15:16
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        Şaphane'de ağılda çıkan yangında 8 küçükbaş hayvan telef oldu
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        KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 18 küçükbaş hayvandan 8’i telef oldu.

        Ayvacık köyü yakınındaki Çatak mevkisinde Mustafa Dağcı'ya ait ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede tüm ağılı saran yangın sırasında hayvanların seslerini duyan köylüler, içeri girerek 10 küçükbaş hayvanı yanmaktan son anda kurtardı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında, yapılan incelemede 8 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

        Yangının güneş enerjisi panelinden çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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