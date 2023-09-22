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        Gediz'de devrilen odun yüklü traktörün römorkundaki 3 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 14:27 Güncelleme: 22.09.2023 - 14:29
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        Gediz'de devrilen odun yüklü traktörün römorkundaki 3 kişi yaralandı
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        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Mehmet Ali H'nin kullandığı 43 LF 402 plakalı odun yüklü römork, Gürlek köyünde seyir halindeyken üstünde yolculuk yapan kişilerle devrildi.

        Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Necla K. (43), Ali İhsan A. (65) ve Ümmü A. (65), sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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