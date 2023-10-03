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        Domaniç Dağları sararan ilk yapraklarla sonbahara girdi

        Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan Domaniç Dağları'nda sonbahar mevsimi kendini hissettirmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 13:19 Güncelleme: 03.10.2023 - 13:33
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        Domaniç Dağları sararan ilk yapraklarla sonbahara girdi
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        Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan Domaniç Dağları'nda sonbahar mevsimi kendini hissettirmeye başladı.

        İç Ege'de yer alan, yüzde 53'ü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzelliklere sahip ilçesi Domaniç'te sonbaharın ilk günlerinde bazı ağaçların yaprakları sarardı.

        Kayın ve meşe ağaçlarının, derelerin bulunduğu Domaniç Dağları'ndaki renk değişimi dronla görüntülendi.

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