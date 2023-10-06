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        Kütahya'da ruhsatsız silah operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ruhsatsız silah kullananlara yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 17:41 Güncelleme: 06.10.2023 - 17:50
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        Kütahya'da ruhsatsız silah operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
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        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ruhsatsız silah kullananlara yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve Altıntaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede ruhsatsız silah kullandığı belirlenen şüphelilere ait 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 273 mermi, 90 av tüfeği fişeği, 14 tabanca şarjörü ve 20 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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