GÜNCELLEME - Kütahya'da tır park halindeki traktöre çarptı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, tırın yol kenarındaki traktöre çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, tırın yol kenarındaki traktöre çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gediz-Çavdarhisar kara yolu Yunuslar köyü yakınlarında, B.G. yönetimindeki 26 FA 485 plakalı tır, yol kenarında park halindeki 43 AT 987 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör şarampole devrildi.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, traktördeki Emine Çağlar'ın (75) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan tır sürücüsü ile traktördeki Halil Aslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Aslan da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.