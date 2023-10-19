Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        İsrail'in saldırısında Kütahya'da okuyan Filistinli gencin ailesi ve komşuları da hayatını kaybetti

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) eğitimini sürdüren Filistinli Abdullah Abu Jasir, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında ailesi ve komşularından 17 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 16:22 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in saldırısında Kütahya'da okuyan Filistinli gencin ailesi ve komşuları da hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) eğitimini sürdüren Filistinli Abdullah Abu Jasir, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında ailesi ve komşularından 17 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendi.

        Ailesi ve komşuları için Ulu Cami'de kılınan cenaze namazına katılan Jasir, taziyeleri kabul etti.

        Büyük üzüntü yaşayan Abdullah Abu Jasir, AA muhabirine, Gazze'nin kuzeyindeki Jabalia bölgesindeki evlerinin bulunduğu binaya bombalı saldırı yapıldığını söyledi.

        Ağabeyi ve ablaları ile çocuklarının, komşularının, güvenli olduğunu düşünerek bu evde toplandıklarını belirten Jasir, şunları kaydetti:

        "Annem, babam, kardeşlerim, ağabeyim ve ablalarım, onların çocukları ve orası güvenli diye ailemin yanına sığınan komşularımızla 17 kişi, İsrail'in evimize attığı bomba sonucu şehit oldu. İsrail, sivillerin yaşadığı yer olduğunu bile bile ailemin yaşadığı apartmanı ve tüm aile fertlerimi yok ettiler. Sadece kendi ailemden 12 kişi şehit oldu. Bizler Filistin ve Allah davası için şehit olmayı göze almış bir milletiz. Tüm ailemi kaybettim ama Allah yolunda şehit oldukları için bu kaybım karşısında Allah'ın verdiği sabırla ayakta kalmaya devam edebiliyorum."

        Jasir, ailesinin tüm baskılara rağmen topraklarını terk etmediğini ve bu uğurda da şehit olduklarını dile getirdi.

        Kütahya'daki eğitimine devam edeceğini, ardından Filistin'e döneceğini ve ülkesi için faydalı bir birey olarak hizmet vereceğini anlatan Jasir, "Bizim savaşımız dinimiz içindir. Filistinli olduğumuz için değil Müslüman olduğumuzdan dolayı bu mücadeleyi veriyoruz. Mescid-i Aksa'dan dolayı savaşıyoruz. Tüm insanlığın bunu bu şekilde bilmelerini istiyoruz." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Başkentte vahşet! Yaşlı adam karısını boğarak öldürdü
        Başkentte vahşet! Yaşlı adam karısını boğarak öldürdü
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        "Çilingir" planı polise takıldı!
        "Çilingir" planı polise takıldı!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        Netanyahu: Gazze Savaşı uzun olacak
        Netanyahu: Gazze Savaşı uzun olacak

        Benzer Haberler

        Kütahya Ticaret Borsası
        Kütahya Ticaret Borsası
        Kütahya'da uluslararası katılımlı "Yaratıcı Kültürel Endüstriler Zirvesi" b...
        Kütahya'da uluslararası katılımlı "Yaratıcı Kültürel Endüstriler Zirvesi" b...
        Kütahya'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
        Kütahya'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Mantar toplamak için gittiği ormanda kayboldu (2)
        Mantar toplamak için gittiği ormanda kayboldu (2)
        Kütahya'da mantar toplarken ormanda kaybolan kişi Bursa'da bulundu
        Kütahya'da mantar toplarken ormanda kaybolan kişi Bursa'da bulundu