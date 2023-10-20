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        CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, Kütahya'da konuştu:

        CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'nin en çok okuyan, en çok dinleyen, en çok tartışan, ikna olursa ikna edebilen bir örgütüne, çok güçlü ve çok nitelikli bir örgütüne sahibiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 14:42 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:48
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        CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, Kütahya'da konuştu:
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        CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'nin en çok okuyan, en çok dinleyen, en çok tartışan, ikna olursa ikna edebilen bir örgütüne, çok güçlü ve çok nitelikli bir örgütüne sahibiz." dedi.

        CHP Kütahya İl Başkanlığı önünde toplanan partililere hitap eden Özel, Kütahya'nın Cumhuriyet için sembol şehirlerden olduğunu söyledi.

        Seçim kaybetmeyi kabullenemediklerini belirten Özel, "Değerli partililerimiz elbette 14 ve 28 Mayıs'ta geçirdiğimiz seçimlerden sonra omzumuz bir düştü, moralimiz bozuldu, üzüldük. Çünkü biliyorduk ki Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden biriydi. Biz istiyorduk ki Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına, kurucu babalarına, kuruluş değerlerine husumet duyanların değil, onlara minnet duyanların iktidarı olsun. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında buna inandık, bunun için hep birlikte çalıştık. Var gücümüzle çalıştık. Ancak bu seçimle birlikte sarsıldık, üzüldük, yıkıldık. Kadın Kollarımız haftalarca kendine gelemedi, uyku uyuyamadılar. Üzüntüsünden, baş ağrısından tülbentleri sirkeli sulara basıp başlarına sardılar." diye konuştu.

        Özel, CHP'nin tepeden tırnağa bütün yönetim anlayışını yeni baştan konuşmak, tartışmak, yeni bir siyasetle başlamak ve sıçrama yapmak zorunda olduğunu vurguladı.

        Başkalarının dayattığı siyaseti reddettiğini dile getiren Özel, "Türkiye'nin en çok okuyan, en çok dinleyen, en çok tartışan, ikna olursa ikna edebilen bir örgütüne, çok güçlü ve çok nitelikli bir örgütüne sahibiz ama yukarıdan alınan, sağcı danışmanlarla alınan ve kendi kimliğiyle değil de bir başkalarına kendini göstermek için alınan kararların tartışılmadan uygulanacağı bir örgüt yerine, tartışmanın ilçede başladığı, mahallede yapıldığı, ilçeye taşındığı, ilde olgunlaştığı ve Parti Meclisine taşınarak gerçek tabandan gelen taleplerle gerçek siyasetin, örgüt tarafından önerilen siyasetin, benimsenen siyasetin yapıldığı ve Tayyip Erdoğan'ın bize dayattığı siyaseti reddeden bir anlayışa geçmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

        Özgür Özel, konuşmasının sonunda, değişim için Kütahya'daki partililerden kendisine destek vermelerini istedi.

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