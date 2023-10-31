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        Kütahya'da valizinde uyuşturucu ele geçirilen otobüs yolcusu gözaltına alındı

        Kütahya'da bir yolcu otobüsünde valizinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:53 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:54
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        Kütahya'da valizinde uyuşturucu ele geçirilen otobüs yolcusu gözaltına alındı
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        Kütahya'da bir yolcu otobüsünde valizinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Kütahya-Eskişehir kara yolu polis noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.

        Çantasında 395,85 gram taş kokain bulunan T.G, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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