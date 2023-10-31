Kütahya'da valizinde uyuşturucu ele geçirilen otobüs yolcusu gözaltına alındı
Kütahya'da bir yolcu otobüsünde valizinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya'da bir yolcu otobüsünde valizinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Kütahya-Eskişehir kara yolu polis noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.
Çantasında 395,85 gram taş kokain bulunan T.G, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.