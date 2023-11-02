Kütahya'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, hastanede yaşamını yitirdi.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, hastanede yaşamını yitirdi.
Emniyet Kavşağı'nda 12 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan Emirhan Öğen, tedavi gördüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
20 Ekim'de, A.Ç. yönetimindeki 43 AAD 425 plakalı kargo dağıtım aracı ile Emirhan Öğen'in kullandığı 16 BB 687 plakalı motosiklet, Emniyet Kavşağı'nda çarpışmıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralanmıştı.