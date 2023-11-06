Kütahya'da sahipsiz köpeklerin kovalaması sonucu kaza yapan motosikletteki çift yaralandı

Kütahya'da sahipsiz köpeklerin neden olduğu motosiklet kazasında genç çift yaralandı.

Erkan Kapsızlar’ın kullandığı 43 AEB 542 plakalı motosiklet, Kütahya-Tavşanlı kara yolu Sanayi Kavşağı yakınlarında sahipsiz köpek sürüsünün kovalaması sonucunda yol kenarındaki ağaca çaptı.

Çevreden geçen polis ekibinin kazayı görmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Erkan (31) ve eşi Ezgi Kapsızlar (30), 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralı çiftin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

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