Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

        Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, kar yağışı nedeniyle ağır araç trafiğine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 00:03 Güncelleme: 19.11.2023 - 00:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, kar yağışı nedeniyle ağır araç trafiğine kapatıldı.

        Domaniç'in 1500 rakımlı Kocayayla bölgesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kar yağışı nedeniyle ağır araçların bölgeye geçişine izin verilmezken, diğer araçların sürücüleri de uyarılıyor.

        Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan, Kütahya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den kritik uyarı! 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Maçta 4 gol var!
        Maçta 4 gol var!
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        Galatasaray'da Angelino krizi!
        Galatasaray'da Angelino krizi!
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Okan Buruk'un kare ası!
        Okan Buruk'un kare ası!
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi

        Benzer Haberler

        Kütahya'da Kocayayla geçidi beyaza büründü
        Kütahya'da Kocayayla geçidi beyaza büründü
        Kütahya'da çocuklar Filistinli akranlarına destek için yürüdü
        Kütahya'da çocuklar Filistinli akranlarına destek için yürüdü
        Kütahya'da sportif olta balıkçılığı etkinliği gerçekleştirildi
        Kütahya'da sportif olta balıkçılığı etkinliği gerçekleştirildi
        Kütahya'da ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Kütahya'da ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Kütahya´da bulunan kafatası polisi alarma geçirdi
        Kütahya´da bulunan kafatası polisi alarma geçirdi
        Kütahya'da çocuklar Filistin için bağışta bulundu
        Kütahya'da çocuklar Filistin için bağışta bulundu